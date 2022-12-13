Роспотребнадзор рассказал петербуржцам о новом штамме коронавируса "кракен"

Как и в случае с другими штаммами, в первую очередь вариант XBB.1.5 поражает уязвимые слои населения: детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Роспотребнадзор Петербурга рассказал местным жителям о новом штамме коронавируса "кракен" ( XBB.1.5), который представляет собой "рекомбинантную" подлинию "Омикрона".

Отличие данного варианта вируса в том, что скорость его распространения существенно выше, чем у всех предыдущих штаммов. Он не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Данный штамм преимущественно поражает уязвимые слои населения: детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

На данный момент случаев XBB.1.5 в России не зарегистрировано. Для защиты от коронавируса важно продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности (носить маску в общественных местах, мыть руки и так далее).

Фото: Piter.tv