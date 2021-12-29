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В Петербурге задержали медсестру по делу о смерти семи пациентов в клинике на Сикейроса
Сегодня, 18:53
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В Петербурге задержали медсестру по делу о смерти семи пациентов в клинике на Сикейроса

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Сотрудница центра была задержана на прошлой неделе. Ей предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. 

В понедельник, 7 февраля, стало известно, что в Петербурге задержали медсестру Городского консультативно-диагностического центра №1 по делу о гибели семи пациентов после процедуры ЖКТ-исследования, передает "Интерфакс". 

Собеседник агентства в Следственном комитете рассказал, что сотрудница центра была задержана на прошлой неделе. Ей предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. 

Напомним, что количество умерших пациентов в период с декабря по январь после обследования в центре увеличилось до семи. По версии следствия, медучреждение долгое время использовало для обследования барий, который не включен в государственный реестр лекарственных средств. Химический препарат считается небезопасным. 

Сегодня в Петербурге арестовали завотделением медцентра, где 7 человек умерли от отравления барием. Ранее задержали главврача клиники, где случайно убили пациентов при ЖКТ-исследовании.

Фото: пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербургу

Теги: жкт-исследование, медсестра, сикейроса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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