Суд ограничил свободу медсестре, допустившей падение с балкона сироты

Также удовлетворен иск прокурора о компенсации морального вреда в размере 80 тысяч рублей.

В Петербурге суд вынес приговор медсестре одного из домов-интернатов, которая допустила падение с балкона девочки-сироты. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что 20 апреля 2022 года 5-летняя девочка-сирота, оставшись в больничной палате без присмотра медсестры, вышла на балкон и выпала с 6 этажа учреждения здравоохранения, где находилась в стационаре на лечении. В результате происшествия здоровью ребенка-сироты был причинен тяжкий вред.

Свою вину подсудимая полностью признала. Суд признал медсестру виновной и с учетом смягчающих обстоятельств назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 4 месяца. Также удовлетворен иск прокурора о компенсации морального вреда в размере 80 тысяч рублей.

На выходных на Маршала Тухачевского из окна 3 этажа выпал трехлетий мальчик.

Фото: Piter.tv