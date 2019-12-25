В Петербурге медсестру обвинили в падении 5-летней сироты с балкона медучреждения

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение в отношении младшей медицинской сестры одного из домов-интернатов для детей с особенностями развития. Она оставила сироту без присмотра, и та выпала с балкона. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
По версии следствия, 20 апреля 2022 года 5-летняя девочка-сирота, оставшись в больничной палате без присмотра, вышла на балкон и выпала с 6 этажа СПб ГБУЗ "Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий", где находилась на лечении.
Обвиняемая же должна была осуществлять сопровождение и круглосуточный уход во время нахождения ребенка в учреждении здравоохранения. В результате происшествия здоровью ребенка причинен тяжкий вред.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красносельский районный суд.
Недавно на Звёздной из окна третьего этажа выпала 6-летняя девочка.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все