В Петербурге медсестру обвинили в падении 5-летней сироты с балкона медучреждения

В результате происшествия здоровью ребенка причинен тяжкий вред.

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение в отношении младшей медицинской сестры одного из домов-интернатов для детей с особенностями развития. Она оставила сироту без присмотра, и та выпала с балкона. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, 20 апреля 2022 года 5-летняя девочка-сирота, оставшись в больничной палате без присмотра, вышла на балкон и выпала с 6 этажа СПб ГБУЗ "Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий", где находилась на лечении.

Обвиняемая же должна была осуществлять сопровождение и круглосуточный уход во время нахождения ребенка в учреждении здравоохранения. В результате происшествия здоровью ребенка причинен тяжкий вред.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красносельский районный суд.

Недавно на Звёздной из окна третьего этажа выпала 6-летняя девочка.

Фото: Piter.tv