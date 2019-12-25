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На Звёздной из окна третьего этажа выпала 6-летняя девочка
Сегодня, 9:54
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На Звёздной из окна третьего этажа выпала 6-летняя девочка

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Девочка приехала вместе с мамой из Казахстана, чтобы пройти лечение в городе на Неве.

Врачи детской больницы спасают шестилетнюю девочку, которая получила тяжелые травмы при падении из окна третьего этажа в Московском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.TV.

Девочка приехала вместе с мамой из Казахстана, чтобы пройти лечение в городе на Неве. По предварительной информации, ребёнок облокотился на москитную сетку и упал вместе с ней.

У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, несколько переломов, ушибы правого легкого и правого надпочечника. Она в тяжёлом состоянии находится в реанимации.

В Комздраве призвали жителей не оставлять детей без присмотра. Родителей попросили проветривать помещения в безопасном режиме. 

Фото:  Piter.tv (архив)

Теги: звездная улица, падение из окна
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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