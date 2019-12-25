В период зноя в Петербурге чаще стали выпадать дети из окон

В Комздраве призвали родителей следить за детьми и не оставлять окна открытыми.

Из-за зноя петербуржцы чаще стали оставлять окна открытыми, в связи с выросло число случаев падения детей из домов. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Северной столицы.

В Комздраве призвали жителей не оставлять детей без присмотра. Родителей попросили проветривать помещения в безопасном режиме.

Комитет по здравоохранению напоминает, что, если в доме маленький ребенок, окна необходимо открывать лишь в режиме микро- или фронтального проветривания", – говорится в сообщении, опубликованном на официальных страницах комитета в социальных сетях. Комздрав Петербурга

Ранее на Piter.tv: девочку, выпавшую из окна на Гражданском проспекте, пытаются спасти врачи.

Фото: Piter.tv (архив)