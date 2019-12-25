В период зноя в Петербурге чаще стали выпадать дети из окон

Из-за зноя петербуржцы чаще стали оставлять окна открытыми, в связи с выросло число случаев падения детей из домов. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Северной столицы.
В Комздраве призвали жителей не оставлять детей без присмотра. Родителей попросили проветривать помещения в безопасном режиме.
Комитет по здравоохранению напоминает, что, если в доме маленький ребенок, окна необходимо открывать лишь в режиме микро- или фронтального проветривания", – говорится в сообщении, опубликованном на официальных страницах комитета в социальных сетях.
Комздрав Петербурга
Ранее на Piter.tv: девочку, выпавшую из окна на Гражданском проспекте, пытаются спасти врачи.
Фото: Piter.tv (архив)
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