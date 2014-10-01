На Маршала Тухачевского из окна 3 этажа выпал трехлетий мальчик

Мальчик находится в тяжёлом состоянии в больнице.

Из квартиры окна на Маршала Тухачевского выпал трёхлетний мальчик. Он с травмами находится в детской больнице. Об этом стало известно Piter.tv.

В субботу, 17 октября, ребёнок около 19:00 по не досмотру матери забрался на подоконник, где, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна третьего этажа.

Ребёнок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, кататравмой, гематомой правой теменной области, закрытой травмой груди и живота. Мальчик находится в тяжёлом состоянии.

На прошлой неделе двухлетний петербуржец потянулся за котом и выпал из окна.

Фото: Piter.tv