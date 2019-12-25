Двухлетний петербуржец потянулся за котом и выпал из окна

Он выпал из окна 1 этажа.

В Петербурге двухлетний мальчик выпал из окна 1 этажа, когда потянулся за котом. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 13 июня на Среднеохтинском проспекте из окна 1 этажа выпал двухлетний мальчик. Со слов мамы малыша, ребёнок потянулся за котом, сидящим на подоконнике за окном, и выпал.

У ребёнка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины и гематомы, перелом лобной кости. Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.

В конце мая в Гатчине годовалый мальчик выпал из окна седьмого этажа.

Фото: pxhere