В Гатчине годовалый мальчик выпал из окна седьмого этажа

Он находится в реанимации.

В Гатчине по недосмотру родителей выпал из окна 7 этажа маленький ребёнок. Он находится в реанимации, стало известно Piter.tv.

Накануне от очевидцев поступило заявление, что на улице Хохлова из окна 7 этажа выпал годовалый ребёнок, после этого его занесли в квартиру. Правоохранителями было установлено, что в арендуемой квартире по недосмотру 22-летний матери из окна выпал её годовалый сын.

Пострадавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Отец ребёнка помещён в изолятор временного содержания за нарушения режима пребывания в РФ. Проводится проверка по данному факту.

Ранее мальчик, выпавший из окна на Богатырском проспекте, скончался в больнице.

Фото: Piter.TV