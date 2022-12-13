Мальчик, выпавший из окна на Богатырском проспекте, скончался в больнице

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В Петербурге следователи устанавливают обстоятельства гибели малолетнего ребенка, упавшего из окна на Богатырском проспекте.

Было установлено, что 21 мая из окна квартиры, расположенной на 3 этаже одного из домов по Богатырскому проспекту, из-за недосмотра отца выпал его сын, которому в июне должно было исполниться 2 года. Мальчик скончался на следующий день в больнице от полученных телесных повреждений.

Следователями проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

СК России по Санкт-Петербургу напоминает: не оставляйте детей без присмотра рядом с открытыми окнами, особенно если они оборудованы москитными сетками. Сетки не позволяют гарантировать безопасность ребенка от падений, так как не выдерживают вес малышей и не являются для них препятствием.

Фото: Piter.TV