Рецидивист на Сикейроса сорвал цепочку с шеи знакомой стоимостью 70 тысяч рублей

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Полиция задержала рецидивиста, сорвавшего цепочку с шеи своей знакомой в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 7 апреля в полицию поступило сообщение от 50-летней жительницы дома 15 по улице Сикейроса о том, что ее ограбили. Прибывшими полицейскими установлено, что к ней в квартиру пришел 26-летний неработающий знакомый и сорвал цепочку с шеи, после чего скрылся.

Сумма материального ущерба составила 70 тысяч рублей. Днём 7 апреля полицейскими у дома 79 по улице 1 Мая в Парголово подозреваемый, за плечами которого свыше десяти судимостей, был задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также полицейские задержали рецидивиста, который отоварился в магазинах по чужой банковской карте. Он потратил с карты пенсионерки 34 тысячи рублей.

Фото: Piter.tv