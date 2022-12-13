  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В петербургских больницах находятся почти 30 тыс. человек с гриппом, ОРВИ и коронавирусом
Сегодня, 9:13
153
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В петербургских больницах находятся почти 30 тыс. человек с гриппом, ОРВИ и коронавирусом

0 0

Число госпитализаций на прошлой неделе выросло на 5%.

В больницах Северной столицы находятся 30 тыс. пациентов с симптомами гриппа, ОРВИ, COVID-19 и внебольничными пневмониями. Об этом рассказал председатель городского Комздрава Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Руководитель ведомства подчеркнул, что 11 тыс. человек госпитализированы с диагнозом "коронавирусная инфекция". В стационарном лечении нуждаются около 7,2% пациентов, при этом в предыдущие эпидемические подъемы из было 13-14%.

Также Лисовец добавил, что на прошлой неделе число госпитализаций возросло на 5%. В больницы угодили около 700 человек с симптомами ОРВИ, однако пневмонию выявляют только у каждого пятого пациента. Ранее доля тяжёлых больных составляла 50%, отметил глава Комздрава.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге развернут дополнительные ковидные койки.

Фото: Piter.TV

Теги: дмитрий лисовец, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии