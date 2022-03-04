Выживший после отравления барием пациент рассказал о своем состоянии

Он отметил, что были моменты, когда он уже мысленно прощался с близкими.

Выживший после смертоносного бария в Петербурге Андрей Иванов рассказал 78.ru, через что ему пришлось пройти.

Он отправился на рентген желудка с использованием бария в первой половине дня, а затем уехал в гостиницу, на следующий день собирался ехать домой. К вечеру мужчина почувствовал недомогание, но списал всё на усталость. Рано утром ему стало значительно хуже: тошнота, потеря координации.

Андрей Иванов вызвал скорую, его отвезли в отделение Боткинской больницы, где его настиг полный паралич. Медсестра, увидев это, спросила, не делал ли он рентген в клинике на Сикейроса. На тот момент уже было известно о двух погибших после этой процедуры. Мужчину положили в реанимацию, начали проливать калием, но ему становилось хуже. Пострадавший вспомнил как врачи высказывали опасения насчет того, что его не смогут спасти.

Я так понимаю, что благодаря тем погибшим, что были до меня, они знали, что со мной делать. Андрей Иванов, пострадавший

Пострадавший очнулся уже в НИИ Джанелидзе, когда к нему подключали разные аппараты. Он отметил, что были моменты, когда он уже мысленно прощался с близкими. Однако, мужчина пошёл на поправку. Но у него после этого инцидента постоянно болит тело и упало зрение.

Фото: Piter.tv