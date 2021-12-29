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Ученик пятого класса сломал позвоночник в школе на Сикейроса
Сегодня, 16:37
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Ученик пятого класса сломал позвоночник в школе на Сикейроса

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Ребенка толкнул одноклассник.

В Выборгском районе пятиклассник сломал позвоночник во время перемены в школе. По информации Piter.tv, ребенок учится в лицее № 101 на улице Сикейроса.

Инцидент произошел в пятницу, 18 февраля, когда одноклассник толкнул приятеля, а тот не удержался и сильно ударился о полку. Пострадавшего осмотрели медики "скорой помощи". Было принято решение госпитализировать 11-летнего мальчика. Сейчас маленький пациент находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что школьник воспитывается в многодетной семье. На специальных учетах он не состоит.

Ранее на Piter.tv: в Красном селе подростку оторвало четыре пальца при взрыве петарды.

Фото: Pexels

Теги: дети, пятиклассник, сикейроса, сломал позвоночник, травмы, школа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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