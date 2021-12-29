"У кого кишка не тонка?". Прокуратура заинтересовалась словами педагога школы №290

Прокуратура Красносельского района начала проверку в отношении педагога школы №290, который наругал детей за то, что они сообщили родителям о проводимом в учреждении опросе.
По словам пресс-службы ведомства, будет проверено соблюдение федерального законодательства об образовании, а также нормы профессиональной этики педагогического работника.
Как ранее узнал "78.ru", учитель раздала шестиклассникам опрос на тему юношеской преступности. Дети рассказали об опросе родителям, это не понравилось педагогу, и она отчитала учеников.
Стали родители заполнять, а откуда родители узнали, что вы заполняете опрос? Давайте так, откуда?! У кого кишка не тонка, кто мне сейчас скажет? Я прекрасно знаю кто, но я просто лишний раз ставлю себе галочку и убеждаюсь, кто чего стоит.
процитировало учителя издание.
Педагог считает, что ребята раздули проблему из "ничего", так как опрос был по желанию. Кроме того, его в прошлом году организовал комитет по образованию.
Фото из архива Piter.tv
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