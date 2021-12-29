"У кого кишка не тонка?". Прокуратура заинтересовалась словами педагога школы №290

Учительница накричала на детей за то, что они рассказали родителям об опросе на тему преступности.

Прокуратура Красносельского района начала проверку в отношении педагога школы №290, который наругал детей за то, что они сообщили родителям о проводимом в учреждении опросе.

По словам пресс-службы ведомства, будет проверено соблюдение федерального законодательства об образовании, а также нормы профессиональной этики педагогического работника.

Как ранее узнал "78.ru", учитель раздала шестиклассникам опрос на тему юношеской преступности. Дети рассказали об опросе родителям, это не понравилось педагогу, и она отчитала учеников.

Стали родители заполнять, а откуда родители узнали, что вы заполняете опрос? Давайте так, откуда?! У кого кишка не тонка, кто мне сейчас скажет? Я прекрасно знаю кто, но я просто лишний раз ставлю себе галочку и убеждаюсь, кто чего стоит. процитировало учителя издание.

Педагог считает, что ребята раздули проблему из "ничего", так как опрос был по желанию. Кроме того, его в прошлом году организовал комитет по образованию.

Фото из архива Piter.tv