На Народного Ополчения легковой автомобиль врезался в эвакуатор

Водителя доставали из раскуроченной машины спасатели.

Вечером 16 февраля на проспекте Народного Ополчения произошла авария. Как рассказал очевидец, легковой автомобиль врезался в эвакуатор. В сети появились фото и видео с места происшествия.

Сообщается, что серебристый седан въехал в заднюю часть спецтехники и отлетел в поребрик на встречную полосу. Водителя легковушки доставали из раскуроченной машины спасатели.

Из-за аварии движение было перекрыто в обе стороны. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что водителя зажало в грузовике из-за лобового ДТП в Ленобласти.

Фото, видео: ВКонтакте / Евгения Шкель