Водителя зажало в грузовике из-за лобового ДТП в Ленобласти

Два грузовика попали в лобовое ДТП в Кингисеппском районе утром 16 февраля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.
Авария произошла между деревнями Фалилеево и Гурлево. Сообщение об аварии поступило в экстренные службы в 10:50. Водителя одного из грузовиков пришлось деблокировать из машины прибывшим спасателям.
Информация о состоянии зажатого в автомобиле мужчины не поступала.
Несколько дней назад автомобиль сбил пешехода на набережной Лейтенанта Шмидта.
Фото: ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти
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