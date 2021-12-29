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Водителя зажало в грузовике из-за лобового ДТП в Ленобласти
Сегодня, 15:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Водителя зажало в грузовике из-за лобового ДТП в Ленобласти

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Информация о состоянии зажатого в автомобиле мужчины не поступала.

Два грузовика попали в лобовое ДТП в Кингисеппском районе утром 16 февраля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла между деревнями Фалилеево и Гурлево. Сообщение об аварии поступило в экстренные службы в 10:50. Водителя одного из грузовиков пришлось деблокировать из машины прибывшим спасателям.

Информация о состоянии зажатого в автомобиле мужчины не поступала.

Несколько дней назад автомобиль сбил пешехода на набережной Лейтенанта Шмидта.

Фото: ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти

Теги: лобовое дтп, мчс
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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