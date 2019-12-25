Что произошло в Петербурге 14 декабря: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 14 декабря.

Что произошло в Петербурге во вторник, 14 декабря? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

За сутки от гигантских сосулек в Петербурге пострадали четыре человека.

Вечером 13 декабря наледь с крыш упала на голову 41-летней женщине на Невском проспекте, пострадавшую госпитализировали с раной теменной области. В тот же день острая льдина, упавшая со здания на Большом проспекте П.С., повредила руку 10-летнему мальчику. 14 декабря от сосульки пострадал мужчина на 3-й Советской улице – он получил перелом позвоночника и травму головы. Серьезнее всего пострадала 33-летняя женщина на набережной реки Мойки – свалившаяся с высоты глыба льда довела петербурженку до комы.

Прокуратура ведет проверку по данным инцидентам.

Петербург занял первое место по суточному числу заболевших COVID-19 в стране.

За сутки коронавирусом заболели 1 989 человек, выздоровели 3 098 человек, умерли 62. На втором месте общероссийского ковидного рейтинга находится Москва – 1 976 человек, на третьем – Московская область с 1 945 людьми. В Петербурге продолжается массовая вакцинация: 2 448 119 человек уже полностью привились.

В Новоселье появится поликлиника.

Подрядчик уже выбран, работы начнутся до конца декабря. Учреждение построят у набережной реки Кикенки. В поликлинике площадью 10 614 квадратных метров обустроят четыре узкопрофильных кабинета. Поликлиника, рассчитанная на 440 взрослых и 140 детей в смену, будет построена к августу 2023 года.

Двух подростков доставили в реанимацию после пожара в Доме Чубакова.

Пожар произошел в здании на 11-й линии В.О. на прошлой неделе: тогда, по словам наших читателей, в огне погибла собака, а двоих подростков госпитализировали. Отмечается, что при эвакуации одного из мальчиков с балкона шестого этажа препятствием между подростком и выдвижной пожарной лестницей стал забор строительной площадки. Жители дома считают, что производство строительных работ велось с нарушениями.

Петербургские школьники могут досрочно уйти на зимние каникулы.

Если эпидемситуация в городе не улучшится, то власти объявят каникулы на четыре дня раньше 29 декабря, официальной даты. Сейчас на дистанционном обучении находятся 570 классов в 178 школах. Еще шесть тысяч детей учатся в смешанном формате.

В одном из фортов Кронштадта создадут ЗАГС и ретро-кинотеатр.

Объекты появятся в историческом форте "Кроншлот", работы там собираются начать в 2022 году и завершить в 2024 году. Пока идет подготовительный этап реставрации, а во время второго специалисты будут укреплять удержавшиеся за век конструкции форта.

Коллаж: Piter.TV

Видео: Piter.tv

Фото: Facebook / От Стрелки до Гавани / Evgeniya Vovk