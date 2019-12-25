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В одном из фортов Кронштадта создадут ЗАГС и ретро-кинотеатр
Сегодня, 15:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В одном из фортов Кронштадта создадут ЗАГС и ретро-кинотеатр

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Основные работы в фортах придутся на 2022 год.

Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу рассказала, что в историческом форте "Кроншлот" создадут ЗАГС и кинотеатр, в котором будут показывать ретро-фильмы.

Основные работы в фортах придутся на 2022 год. Работы планируют завершить в 2024 году. На данный момент идет подготовительный этап реставрации.

Во время второго этапа специалисты укрепят то, что не успело обрушиться за минувший век. 

Ранее на реконструкцию форта "Кроншлот" направили дополнительные 2,1 млрд рублей.

Фото: ВКонтакте / Кронштадт | Остров фортов

Теги: загс, кинотеатр, кронштадт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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