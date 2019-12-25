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На реконструкцию форта "Кроншлот" направили дополнительные 2,1 млрд рублей
Сегодня, 15:45
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На реконструкцию форта "Кроншлот" направили дополнительные 2,1 млрд рублей

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Дополнительное финансирование связано с корректировкой проекта реконструкции.

Правительство России увеличило объем инвестиций в реконструкцию кронштадтского форта "Кроншлот". Так было направлено дополнительных 2,1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. 

По данным пресс-службы, дополнительное финансирование связано с корректировкой проекта реконструкции. В частности, появилась необходимость укрепления береговой линии и откосов.

Работа ведется в рамках государственной программы "Развитие культуры". Этот форт был возведен при Петре I, который и дал ему это название. Форт Кроншлот – это объект Всемирного культурного наследия, охраняемый ЮНЕСКО.

Ранее в 2023 году между Петербургом и "Островом фортов" запустят скоростные пассажирские катамараны.

Фото: АНО "Остров фортов"

Теги: кроншлот, остров, петр 1, финансирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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