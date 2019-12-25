В 2023 году между Петербургом и "Островом фортов" запустят скоростные пассажирские катамараны

Строить современные катамараны будут на территории "Средне-Невского судостроительного завода" в Петербурге.

В Москве 17 ноября судоходная компания ООО "Нева Тревел", являющаяся партнером кластера "Остров фортов", подписала договор лизинга с АО "ГТЛК" на строительство серии инновационных скоростных пассажирских катамаранов пр.04580 "Котлин". Об этом сообщили в пресс-службе "Острова фортов".

Строить современные катамараны будут на территории "Средне-Невского судостроительного завода" в Петербурге. Судно сможет перевозить более 150 пассажиров, также оно будет адаптировано для маломобильных граждан.

Панорамное остекление, продуманная планировка, включая необходимые условия для передвижения маломобильных групп населения, вкупе с информационно-развлекательной системой, кондиционированием и возможностями оказания услуг питания на борту, выводят этот проект на более качественный уровень оказания транспортных услуг водным транспортом. пресс-служба "Острова фортов"

Первые два катамарана начнут курсировать между Петербургом и кластером в 2023 году. Ещё по два судна будут вводить в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах соответственно.

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Фото: ВКонтакте / Кронштадт | Остров фортов