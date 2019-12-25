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В Новоселье появится поликлиника
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В Новоселье появится поликлиника

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Выбранный подрядчик приступит к работам до конца месяца.

Во вторник, 14 декабря, стало известно о скором начале строительства поликлиники в Новоселье. Подрядчик уже выбран, работы начнут до конца декабря, сообщили в строительном блоке администрации Ленобласти.

Новое медучреждение построят рядом с набережной реки Кикенки. В поликлинике, площадью 10614 квадратных метров, предусмотрены кабинет рентгенодиагностики методом маммографии, рентгенодиагностический кабинет, флюорографический кабинет для массовых обследований, дентальный рентгенодиагностический кабинет. Поликлиника сможет принять 440 взрослых и 140 детей в смену. 

Согласно контракту, объект должны сдать в эксплуатацию через 21 месяц, а работы должны завершить не позднее августа 2023 года.

Фото: Стройблок ЛО для СМИ / Телеграм

Теги: новоселье, поликлиника, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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