В Новоселье появится поликлиника

Выбранный подрядчик приступит к работам до конца месяца.

Во вторник, 14 декабря, стало известно о скором начале строительства поликлиники в Новоселье. Подрядчик уже выбран, работы начнут до конца декабря, сообщили в строительном блоке администрации Ленобласти.

Новое медучреждение построят рядом с набережной реки Кикенки. В поликлинике, площадью 10614 квадратных метров, предусмотрены кабинет рентгенодиагностики методом маммографии, рентгенодиагностический кабинет, флюорографический кабинет для массовых обследований, дентальный рентгенодиагностический кабинет. Поликлиника сможет принять 440 взрослых и 140 детей в смену.

Согласно контракту, объект должны сдать в эксплуатацию через 21 месяц, а работы должны завершить не позднее августа 2023 года.

Фото: Стройблок ЛО для СМИ / Телеграм