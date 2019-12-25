Петербург стал лидером по суточному числу заболевших COVID-19 в стране

За сутки ковидом в Петербурге заболели 1 989 человек.

Петербург занял лидирующую позицию по суточному числу заболевших коронавирусом в стране. На втором месте находится Москва – 1 976 человек, на третьем – Московская область и 1 945 человек. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом в Петербурге заболели 1 989 человек (накануне – 1 968 человек), выздоровели – 3 098 человек и 62 человека не победил вирус. С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 819 265 человек, победили вирус 761 399 человек и 27 008 человек скончались из-за коронавируса.

Тем временем в Петербурге продолжается массовая вакцинация от ковида. По данным на 13 декабря, первично привились 2 196 763 человека, а 2 448 119 человек полностью завершили цикл вакцинации. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, вакцинация идет хорошим темпом. Именно она позволит избежать введения новых ограничений в период новогодних праздников. Если в Петербурге ежедневно будут вакцинировать около 40 тысяч человек, город сможет достичь коллективного иммунитета к середине января. При этом в Ленобласти не станут вводить антиковдные ограничения перед Новым годом.

Фото: Piter.TV