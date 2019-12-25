В Петербурге более 2,4 млн человек завершили цикл вакцинации от COVID-19

2 448 119 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 13 декабря. Согласно документу, более 2,4 млн человек завершили цикл вакцинации от ковида.

С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 2 196 763 человека, а 2 448 119 человек полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привились 3 716 человек, вторично вакцинировались 10 678 петербуржцев.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, вакцинация идет хорошим темпом. Именно она позволит избежать введения новых ограничений в период новогодних праздников. Если в Петербурге ежедневно будут вакцинировать около 40 тысяч человек, город сможет достичь коллективного иммунитета к середине января. При этом в Ленобласти не станут вводить антиковдные ограничения перед Новым годом.

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