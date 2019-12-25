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Беглов рассказал, как избежать новых ограничений в дни новогодних праздников
Сегодня, 7:05
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Беглов рассказал, как избежать новых ограничений в дни новогодних праздников

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Он заявил, что нельзя снижать темпы вакцинации.

Вакцинация позволит избежать введения новых ограничений в период новогодних праздников. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

По его словам, вакцинация в городе сейчас идет хорошими темпами. Главное эти темпы не снижать, и достичь коллективного иммунитета, считает он.

Первым компонентом "Спутника V" в городе привились 2,16 млн петербуржцев, завершили весь цикл вакцинации 2,34 млн. Планка Минздрава — 3,5 млн человек.

На днях в город поступила новая крупная партия вакцины в количестве 67 800 комплектов доз. Запас "Спутника V" в Северной столице достиг 698 992 комплекта доз. Привиться можно в 185 пунктах на базе медицинских организаций.

Фото: pixabay.com

Теги: вакцинация, ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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adamles
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