Беглов рассказал, как избежать новых ограничений в дни новогодних праздников

Вакцинация позволит избежать введения новых ограничений в период новогодних праздников. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.
По его словам, вакцинация в городе сейчас идет хорошими темпами. Главное эти темпы не снижать, и достичь коллективного иммунитета, считает он.
Первым компонентом "Спутника V" в городе привились 2,16 млн петербуржцев, завершили весь цикл вакцинации 2,34 млн. Планка Минздрава — 3,5 млн человек.
На днях в город поступила новая крупная партия вакцины в количестве 67 800 комплектов доз. Запас "Спутника V" в Северной столице достиг 698 992 комплекта доз. Привиться можно в 185 пунктах на базе медицинских организаций.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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