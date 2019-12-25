В Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V"

Запас вакцины в Петербурге составляет 698 992 комплекта доз.

На склад ОАО "Фармбаза" поступила новая партия вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) в количестве 67800 комплектов доз. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

От COVID-19 первым компонентом привито (без учета Спутник Лайт) 2 160 282 человека. Цикл вакцинации завершили 2 348 282 человека.

Запас вакцины в Петербурге составляет 698 992 комплекта доз. Привиться можно в 185 пунктах вакцинации на базе медицинских организаций.

В комитете по здравоохранению привились 93% сотрудников.

Фото: Piter.tv