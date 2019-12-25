Петербургские школьники могут досрочно уйти на зимние каникулы

Это произойдет, если эпидемиологическая ситуация в городе не улучшится.

Смольный рассматривает возможность досрочного начала зимних каникул у школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по образованию.

Сейчас на дистанционном обучении находятся 570 классов в 178 школах. Это 2,85% от общего числа классов по городу. Еще шесть тысяч детей учатся в смешанном формате по решению родителей.

Власти Петербурга внимательно следят за эпидемиологической ситуацией в городе, и если она не улучшится, то зимние каникулы начнутся раньше.

Старт зимних каникул, если их не введут досрочно, запланирован с 29 декабря. При этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко уже принял решение отправить детей отдыхать на четыре дня раньше.

Ранее мы писали, что на Пейзажной улице построили новую школу для 1375 учеников.

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