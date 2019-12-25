На Пейзажной улице построили новую школу для 1375 учеников

Школа откроется в сентябре 2022 года.

На Пейзажной улице в Красногвардейском районе построили школу на 1375 учеников. Об этом сообщили в пресс-службе Службы государственного строительного надзора и экспертизы города.

Новое учебное заведение возвели за полтора года. В трехэтажном здании есть актовый зал со звукоизоляционными панелями, три спортивных зала, два бассейна. Для начальной школы выделен отдельный блок.

На территории школы расположены три спортивные площадки для футбола, волейбола и бега. Также территория адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья – обустроены специальные пандусы, лифт и санузлы. Школа откроется в сентябре 2022 года.

До сентября 2023 года в ЖК "Граффити" появится новая школа на 975 мест.

Фото: пресс-служба Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга