Двух подростков доставили в реанимацию после пожара в Доме Чубакова. Жители просят разобраться

Петербуржцы считают, что пожар косвенно связан со строительными работами, которые велись по соседству.

Жители Дома Чубакова на 11-й линии В.О. просят обратить внимание не состояние здания. На прошлой неделе в нем произошел пожар. По словам наших читателей, двоих подростков доставили в реанимацию, собака погибла.

В процессе эвакуации одного из пострадавших подростков с балкона шестого этажа, препятствием между выдвижной лестницей пожарной машины и находящимся в опасности ребёнком стал забор строительной площадки, который помешал оказанию незамедлительной помощи, что явно свидетельствует о нарушениях в организации производства строительных работ. говорится в сообщении.

По официальной информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, в пятикомнатной квартире в доме №58 обгорели 32 кв. метра. УК "МИР" предложила потерпевшим жильцам резервное жилье, однако вещи некуда было отнести. Местные жители согласились похранить их у себя, а также стали собирать все необходимое для жильцов, которые остались без крова.

Читатели отметили, что в период морозов из-за трещин дом сильно продувалось и приходилось включать обогреватели.

Напомним, застройщик, который ведет строительство по соседству, обещал привести дом в удовлетворительное состояние.

Фото: Facebook / От Стрелки до Гавани / Evgeniya Vovk