Что произошло в Петербурге 12 мая: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 12 мая.

Что произошло в Петербурге в среду, 12 мая? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Температура воздуха в Петербурге побила рекорд 58-летней давности.

После 14.00 термометры показали +27,2 градуса. Предыдущий температурный рекорд был поставлен в мае 1963 года, когда на улице было +26,6 градусов. Окончательный максимум, отметил главный синоптик города Александр Колесов, будет понятен позднее. К сожалению, уже в конце недели похолодает и придут дожди с грозами.

В 16 парках и садах, а также у здания 12 коллегий начала цвести сакура. "Цветущими" фотографиями делятся петербуржцы.

Посмотреть на японскую вишню в самом расцвете можно лишь в течение недели – дерево быстро сбрасывает розовые лепестки. Списком мест. где заметили цветение сакуры, опубликовал городской комблаг.

Депутаты предложили отключить отопление в жилых домах города.

С такой идеей парламентарии обратились к губернатору. Петербуржцы, по словам депутатов, сами пожаловались на по-зимнему горячие батареи, дискомфорт и переплату за отопление. Спикер парламента Вячеслав Макаров вовсе заявил, что поставщики тепла "выжимают деньги" из горожан за отопительные работы.

Лепнина в центре города продолжает "улетать": сегодня отвалился кусок старинного фасада дома Чадаева на Невском проспекте.

К счастью, лепнина приземлилась на тканевый козырек уличного кафе и не задела людей – на момент происшествия по тротуару шло достаточно много людей. Лицевой корпус здания был включен в список объектов культурного наследия.

С мая взнос на капремонт начал указываться в квитанциях "Петроэлектросбыта". Ранее петербуржцы получали отдельную квитанцию на оплату взносов или оплачивали его в составе "розовой" квитанции.

Известно, что договор по печати и доставке квитанций нового формата с организацией заключил Фонд капремонта. Изменения не повлияют на размер взноса, порядок и сроки оплаты. Вместе с этим, 11 мая власти приостановили договорные отношения с "Петроэлектросбытом", поскольку тот не выполнил требование отмены оплаты комиссии за капремонт. До урегулирования вопроса действие обязательств о включении в квитки компании счетов за капремонт приостановили.

В Шушарах установили памятник местным пробкам

Шуточный мемориал "выдающейся Шушарской пробке" появился в Центральной Усадьбе. Местные жители недовольны медленным развитием транспортной инфраструктуры в поселке, невыполненным обещанием властей насчет строительства выезда, запуска трамвая и реконструкции Пушкинской улицы. Шушарцы страдают от вечных пробок на въезде и выезде.

На Приморском проспекте ЦПКиО байкер на большой скорости врезался в припаркованные автомобили.

Мужчину госпитализировали, подробностей о его состоянии не появлялось. Авария погрузила проспект в пробки – затор составлял порядка двух километров и начинался у метро "Беговая".

А другой мотоциклист стал виновником ДТП на проспекте Энгельса: мужчина сбил двух школьниц на нерегулируемом пешеходном переходе. Детей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ведется проверка.

Фото: Piter.TV; ВКонтакте / СПбГУ; ВКонтакте / Шумные Шушары

Видео: Piter.TV