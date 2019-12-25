В конце недели в Петербург придет похолодание

В пятницу, 14 мая, пройдут дожди, температура воздуха опустится до +24 градусов.

С начала рабочей недели в Петербурге установилась по-летнему теплая погода. Столбики термометров сегодня поднялись до +27,2 градусов, побив рекорд 1963 года. При этом температура воздуха продолжает расти.

Завтра, 13 мая, в городе будет также тепло и солнечно. А вот с пятницы, 14 мая, начнется похолодание. Об этом заявил Piter.TV главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Под влиянием циклона 14 мая пройдут дожди, при этом температура воздуха будет держаться на отметке +24 градуса. В субботу ожидается до +20 градусов. Вероятность дождей возрастает в ночные и утренние часы.

Однако синоптик добавил, что, несмотря на похолодание в конце этой недели, на следующей в город вновь вернется летнее тепло.

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