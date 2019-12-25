12 мая в Петербурге побит температурный рекорд 58-летней давности

После двух часов дня столбики термометров в городе на Неве показали +27,2 градусов.

В среду, 12 мая, погода радует петербуржцев летним теплом. Сегодня в городе был установлен новый температурный рекорд. После двух часов дня столбики термометров показали +27,2 градусов. Об этом заявил Piter.TV главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Прошлый рекорд был достигнут в 1963 году, когда потеплело до +26,6 градусов. Стоит отметить, что прогрев воздуха в Петербурге продолжается, поэтому окончательный максимум будет понятен позднее.

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