12 мая в Петербурге побит температурный рекорд 58-летней давности

В среду, 12 мая, погода радует петербуржцев летним теплом. Сегодня в городе был установлен новый температурный рекорд. После двух часов дня столбики термометров показали +27,2 градусов. Об этом заявил Piter.TV главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Прошлый рекорд был достигнут в 1963 году, когда потеплело до +26,6 градусов. Стоит отметить, что прогрев воздуха в Петербурге продолжается, поэтому окончательный максимум будет понятен позднее.
Ранее мы писали, что цветение сакуры в Петербурге встречают еще в 16 садах и парках.
Фото: pixabay.com
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