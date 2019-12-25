  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
12 мая в Петербурге побит температурный рекорд 58-летней давности
Сегодня, 14:38
375
Alena_Zinovieva

12 мая в Петербурге побит температурный рекорд 58-летней давности

0 0

После двух часов дня столбики термометров в городе на Неве показали +27,2 градусов.

В среду, 12 мая, погода радует петербуржцев летним теплом. Сегодня в городе был установлен новый температурный рекорд. После двух часов дня столбики термометров показали +27,2 градусов. Об этом заявил Piter.TV главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Прошлый рекорд был достигнут в 1963 году, когда потеплело до +26,6 градусов. Стоит отметить, что прогрев воздуха в Петербурге продолжается, поэтому окончательный максимум будет понятен позднее.

Ранее мы писали, что цветение сакуры в Петербурге встречают еще в 16 садах и парках.

Фото: pixabay.com

Теги: погода спб, температурный рекорд
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии