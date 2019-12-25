Цветение сакуры в Петербурге встречают еще в 16 садах и парках

Цветение сакуры в Петербурге ждут еще в 16 садах и парках. Список мест привела пресс-служба комитета по благоустройству Северной столицы в среду, 12 мая.
В настоящее время цветение вишневого дерева горожане могут заметить в Приморском парке Победы и в сквере на Магазейной улице в Пушкине.
В течение недели розовые цветки можно будет заметить в следующих местах:
- сад-партер Смольного,
- парк Декабристов,
- сад "Василеостровец",
- сад "Серебряный Пруд",
- сад Веры Слуцкой,
- Камский сад,
- Опочининский сад
- Ланской сад,
- Сампсониевский сад,
- Выборгский сад,
- парк "Тихий Отдых"
- Детский парк в Пушкине,
- Городской сад и сквер Коммуны в Колпино.
Срок цветения японской вишни недолог – около недели. Лепестки могут опасть и всего через несколько часов после полного раскрытия бутонов цветков.
Накануне мы сообщали, что сакура распустилась в Ботаническом саду и Саду дружбы на Литейном проспекте. Горожане в начале мая заметили и цветение форзиции.
Фото: Piter.tv, vk.com/botsad_spb
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