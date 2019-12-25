Цветение сакуры в Петербурге встречают еще в 16 садах и парках

Цветение японской вишни продолжается около недели.

Цветение сакуры в Петербурге ждут еще в 16 садах и парках. Список мест привела пресс-служба комитета по благоустройству Северной столицы в среду, 12 мая.

В настоящее время цветение вишневого дерева горожане могут заметить в Приморском парке Победы и в сквере на Магазейной улице в Пушкине.

В течение недели розовые цветки можно будет заметить в следующих местах:

сад-партер Смольного,

парк Декабристов,

сад "Василеостровец",

сад "Серебряный Пруд",

сад Веры Слуцкой,

Камский сад,

Опочининский сад

Ланской сад,

Сампсониевский сад,

Выборгский сад,

парк "Тихий Отдых"

Детский парк в Пушкине,

Городской сад и сквер Коммуны в Колпино.

Срок цветения японской вишни недолог – около недели. Лепестки могут опасть и всего через несколько часов после полного раскрытия бутонов цветков.

Накануне мы сообщали, что сакура распустилась в Ботаническом саду и Саду дружбы на Литейном проспекте. Горожане в начале мая заметили и цветение форзиции.

Фото: Piter.tv, vk.com/botsad_spb