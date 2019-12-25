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Цветение сакуры в Петербурге встречают еще в 16 садах и парках
Сегодня, 14:23
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Цветение сакуры в Петербурге встречают еще в 16 садах и парках

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Цветение японской вишни продолжается около недели.

Цветение сакуры в Петербурге ждут еще в 16 садах и парках. Список мест привела пресс-служба комитета по благоустройству Северной столицы в среду, 12 мая.

В настоящее время цветение вишневого дерева горожане могут заметить в Приморском парке Победы и в сквере на Магазейной улице в Пушкине.

В течение недели розовые цветки можно будет заметить в следующих местах:

  • сад-партер Смольного,
  • парк Декабристов,
  • сад "Василеостровец",
  • сад "Серебряный Пруд",
  • сад Веры Слуцкой,
  • Камский сад,
  • Опочининский сад
  • Ланской сад,
  • Сампсониевский сад,
  • Выборгский сад,
  • парк "Тихий Отдых"
  • Детский парк в Пушкине,
  • Городской сад и сквер Коммуны в Колпино.

Срок цветения японской вишни недолог – около недели. Лепестки могут опасть и всего через несколько часов после полного раскрытия бутонов цветков.

Накануне мы сообщали, что сакура распустилась в Ботаническом саду и Саду дружбы на Литейном проспекте. Горожане в начале мая заметили и цветение форзиции.

Фото: Piter.tv, vk.com/botsad_spb

Теги: петербург, сакура, цветение, цветы
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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