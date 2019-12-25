В Саду Дружбы на Литейном зацвела сакура

В этом году деревья зацвели на 2 недели позже, чем годом ранее.

В Саду Дружбы на Литейном проспекте зацвела сакура, несмотря на холодную погоду. Пользователи социальных сетей делятся фотографиями розового дерева.

Сад располагается около перекрестка с Кирочной улицей. Каждый год сакура вызывает большой ажиотаж вокруг себя у жителей и гостей города. Посмотреть и сфотографировать деревья можно бесплатно.

В прошлом году сакура заставила горожан прервать свою самоизоляцию и нарушить ограничительные меры: проход на территорию зеленой зоны был запрещен. Тогда она зацвела еще в 20-х числах апреля.

Ранее мы показывали уникальную сакуру свекольного цвета в Ботаническом саду. Фестиваль сакуры там в этом году пройдет 15 и 16 мая.

Фото: Instagram / @viktrolliya, @la_donna_cannone