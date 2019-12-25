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В Саду Дружбы на Литейном зацвела сакура
Сегодня, 21:50
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nadezhda_sib

В Саду Дружбы на Литейном зацвела сакура

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В этом году деревья зацвели на 2 недели позже, чем годом ранее.

В Саду Дружбы на Литейном проспекте зацвела сакура, несмотря на холодную погоду. Пользователи социальных сетей делятся фотографиями розового дерева. 

Сад располагается около перекрестка с Кирочной улицей. Каждый год сакура вызывает большой ажиотаж вокруг себя у жителей и гостей города. Посмотреть и сфотографировать деревья можно бесплатно. 

В прошлом году сакура заставила горожан прервать свою самоизоляцию и нарушить ограничительные меры: проход на территорию зеленой зоны был запрещен. Тогда она зацвела еще в 20-х числах апреля. 

Ранее мы показывали уникальную сакуру свекольного цвета в Ботаническом саду. Фестиваль сакуры там в этом году пройдет 15 и 16 мая. 

Фото: Instagram / @viktrolliya, @la_donna_cannone

Теги: сад дружбы, сакура, цветение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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