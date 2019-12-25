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В Ботаническом саду цветет сакура свекольного цвета
Сегодня, 17:03
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В Ботаническом саду цветет сакура свекольного цвета

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В саду представлены разные виды сакуры.

В Ботаническом саду Петра Великого зацвела сакура. Помимо привычной нежно-розовой посетители могут увидеть цветки свекольного цвета в форме колокольчиков. Петербуржцы делятся кадрами в группе сада в "ВКонтакте".

Деревья можно увидеть на субтропическом маршруте в японском садике. 

Один из комментаторов отметил, что еще недавно цвел банан, а теперь уже ― сакура. Первое дерево зацвело еще в середине февраля ко Дню всех влюбленных. Также украшение Ботанического сада стали глицинии. 

Фото: ВКонтакте / Юлия Белавина, Игорь Сорокин

Теги: ботанический сад, дерево, сакура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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