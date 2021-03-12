В Ботаническом саду зацвели японские глицинии

Это красивейшее декоративное растение семейства Бобовые.

Сотрудники Ботанического сада сообщили петербуржцам приятную новость. На субтропическом оранжерейном маршруте зацвели японские глицинии.

Глициния – это красивейшее декоративное растение семейства Бобовые. В Японии название этого дерева созвучно с одним из символов страны, вулканом Фудзи. Японцы символизируют с глицинией чистоту женской красоты, молодость, исцеление, поэзию и защиту.

Многолетнее растение достигает высоты 15-18 см. Цветет весной в конце марта. На дереве образуются фиолетовые душистые цветки, собранные в нависшие кисти. Некоторые петербуржцы, шутя, сравнивают их с перевернутым Иван-чаем.

У жителей города есть примерно неделя, чтобы успеть полюбоваться японскими глициниями. Потом цветы начнут отцветать.

Ранее Ботанический сад приглашал на выставку сирени и тюльпанов.

Видео: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН