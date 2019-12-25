Ботанический сад приглашает на выставку сирени и тюльпанов

В этом году в выставочном павильоне будет представлена собственная выгонка сирени в рекордных объёмах – 38 цветущих кустов.

Ботанический сад Петра Великого поздравляет петербуржцев и гостей города с 23 февраля и 8 марта и приглашает на выставку сирени и тюльпанов. В этом году в выставочном павильоне будет представлена собственная выгонка сирени в рекордных объёмах – 38 цветущих кустов. Об этом сообщила пресс-служба Ботанического сада.

Впервые гости сада смогут полюбоваться в выгонке редким по красоте белоснежным с розовыми бутонами сортом сирени "Красавица Москвы".

Также на выставке будет представлено сортовое и цветовое разнообразие самых популярных весенних цветов – тюльпанов! Гвоздь программы – попугайные тюльпаны, с лепестками, похожими на перья тропических птиц. Экспозицию дополнят первоцветы: цикламены и морозники, ландыши и примулы.

Стены выставочного павильона украшают работы акварелистов. Выставка ботанической живописи посвящена первоцветам, тюльпанам и сирени: 28 изображений весенних цветов представили 16 художников из четырех стран.

На прошлой неделе в Ботаническом саду зацвела первая в 2021 году сакура.

Фото: Ботанический сад