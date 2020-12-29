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В Ботаническом саду зацвела первая в 2021 году сакура
Сегодня, 17:16
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nadezhda_sib

В Ботаническом саду зацвела первая в 2021 году сакура

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В ближайшие выходные Ботанический сад будет работать дольше, чем обычно.

Ко Дню всех влюбленных в Ботаническом саду Петербурга распустилась первая в этом году сакура. Сотрудники сада поделились красивыми кадрами дерева в группе в "ВКонтакте".

Сакура находится в вересковых оранжереях. Ее можно увидеть на Субтропическом маршруте, в том числе на дневных и вечерних прогулках в эти выходные.

В субботу и воскресенье Ботанический сад будет работать на вход с 11 до 20 часов. В честь праздника работу учреждения продлили. 

Также Ленинградский зоопарк подготовил необычный маршрут ко Дню всех влюбленных. 

Фото: vk.com/botsad_spb

Теги: ботанический сад, оранжерея, сакура, цветение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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