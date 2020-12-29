В Ботаническом саду зацвела первая в 2021 году сакура

В ближайшие выходные Ботанический сад будет работать дольше, чем обычно.

Ко Дню всех влюбленных в Ботаническом саду Петербурга распустилась первая в этом году сакура. Сотрудники сада поделились красивыми кадрами дерева в группе в "ВКонтакте".

Сакура находится в вересковых оранжереях. Ее можно увидеть на Субтропическом маршруте, в том числе на дневных и вечерних прогулках в эти выходные.

В субботу и воскресенье Ботанический сад будет работать на вход с 11 до 20 часов. В честь праздника работу учреждения продлили.

Также Ленинградский зоопарк подготовил необычный маршрут ко Дню всех влюбленных.

Фото: vk.com/botsad_spb