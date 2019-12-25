Ленинградский зоопарк подготовил необычный маршрут ко Дню всех влюбленных

Парам расскажут о кормлении харз, белых медведей, полосатых мангустов и других животных. Кроме того, разыгрывается возможность покормить лемуров.

Ленинградский зоопарк подготовил подарок ко Дню всех влюбленных. Для тех, кто захочет посетить зверинец 14 февраля, разработали специальную программу. Об этом сообщила пресс-служба заведения.

В этот день парам расскажут о животных, проживающих в зоопарке. В частности, посетители смогут больше узнать о кормлении харз, белых медведей, полосатых мангустов, крупных кошек (львов, пантер) и др.

Кроме того, петербуржцы могут поучаствовать в розыгрыше и выиграть два бесплатных билета в зоопарк, а также возможность покормить одних из самых очаровательных обитателей зверинца – лемуров.

Ранее мы писали, что в честь Дня влюбленных Ботанический сад продлит работу 13 и 14 февраля.

Фото: ВКонтакте / ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК