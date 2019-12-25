Когда в городе станет теплее, большинство парков и садов Северной столицы будут украшены кустарниками.

В Петербурге зацвела форзиция с красивыми золотисто-желтыми цветками, похожими на колокольчики. Об этом в субботу, 1 мая, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

На протяжении 20-25 дней радуют петербуржцев своим нарядным обликом. Только после цветения на кусте появляются крупные зеленые листья. Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

Как отмечают специалисты, апрель в Петербурге выдался достаточно прохладным. Однако, когда в городе станет теплее, большинство парков и садов Северной столицы будут украшены кустарниками.

Форзицией можно будет любоваться в Приморском парке Победы, парке Декабристов, "Тихий отдых", 300-летия Санкт-Петербурга, Южно-Приморском, Полюстровском, Малоохтинском, Удельном, Муринском. Также форзиция растет в саду Салтыкова-Щедрина, Камском, Выборгском, Яблоневом, Таврическом, Александровском садах, в Городском саду Колпино и других зеленых объектах.

Ранее мы писали, что в Петербурге к ПМЭФ и Евро-2020 высадят почти полмиллиона цветов.

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