В Петербурге к ПМЭФ и Евро-2020 высадят почти полмиллиона цветов

Также планируется отремонтировать 1900 кв. м дорожек и 15485 кв. м газонов.

В рамках подготовки к Евро-2020 и ПМЭФ на улицах Петербурга высадят 436 тысяч цветов, 132 дерева и более пяти тысяч кустарников. Также планируется отремонтировать 1900 кв. м дорожек и 15485 кв. м газонов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В этом году цветочному оформлению нужно уделить особое внимание, чтобы гости увидели наш город ярким, нарядным, цветущим. Александр Беглов, губернатор

Растения высадят и на Московском и Ленинском проспектах, Пулковском шоссе.

В начале июня полеты в Петербург станут дороже из-за ПМЭФ.

Фото: Piter.tv