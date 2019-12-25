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В Петербурге к ПМЭФ и Евро-2020 высадят почти полмиллиона цветов
Сегодня, 12:46
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nastya960

В Петербурге к ПМЭФ и Евро-2020 высадят почти полмиллиона цветов

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Также планируется отремонтировать 1900 кв. м дорожек и 15485 кв. м газонов.

В рамках подготовки к Евро-2020 и ПМЭФ на улицах Петербурга высадят 436 тысяч цветов, 132 дерева и более пяти тысяч кустарников. Также планируется отремонтировать 1900 кв. м дорожек и 15485 кв. м газонов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В этом году цветочному оформлению нужно уделить особое внимание, чтобы гости увидели наш город ярким, нарядным, цветущим.

Александр Беглов, губернатор

 Растения высадят и на Московском и Ленинском проспектах, Пулковском шоссе.

В начале июня полеты в Петербург станут дороже из-за ПМЭФ.

Фото: Piter.tv

Теги: евро, пмэф, цветы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Веселов Илья
Сегодня 13:29

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