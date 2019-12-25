В начале июня полеты в Петербург станут дороже из-за ПМЭФ

Со 2 по 5 июня в Петербурге пройдет ПМЭФ-2021.

К началу июня цены на авиабилеты в Петербург вырастут. Причиной является проведение ПМЭФ в городе. Об этом "Коммерсанту" рассказали в сервисе Aviasales.

Со 2 по 5 июня в Петербурге пройдет ПМЭФ-2021. Данное событие привлечет многих иногородних и иностранных жителей. Например, чтобы долететь из Москвы до Петербурга нужно заплатить не менее трех тысяч рублей. Обычно средняя цена варьируется от 1,5 до двух тысяч.

Рост цен ожидает и жителей других городов, желающих принять участие в форуме.

На время ПМЭФ количество "Сапсанов" увеличат до 30.

Фото: Piter.tv