На время ПМЭФ количество "Сапсанов" увеличат до 30

Обычно, по будням между столицами курсируют 13 пар поездов "Сапсан".

Количество поездов "Сапсан", курсирующих между Москвой и Петербургом, в дни ПМЭФ увеличат до 30. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

По согласованию с РЖД принято решение по увеличении количества сапсанов в период с 1 по 5 июня. Максим Соколов, вице-губернатор Петербурга

Обычно, по будням между столицами курсируют 13 пар поездов "Сапсан".

Соколов добавил, что уже запущена заявочная кампания для желающих посетить форум. Желание посетить форум уже подтвердили представители торговой палаты США, делегаты из Швеции. При этом окончательный формат работы форума будет выбран по согласованию с Роспотребнадзором. Пока что предполагается очное проведение мероприятия.

"Экспофорум" стал безопасной площадкой для проведения ПМЭФ в пандемию.

Фото: Piter.tv