"Экспофорум" стал безопасной площадкой для проведения ПМЭФ в пандемию

Фестиваль пройдет при соблюдении всех необходимых мер безопасности.

Во вторник, 6 апреля, вице-губернатор Максим Соколов во время эфира телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" признан безопасным местом для проведения ПМЭФ в этом году.

По словам чиновника, в центре год не было никаких мероприятий. Помимо этого будут введены и реализованы стандарты Роспотребнадзора.

Количество гостей определят в начале мая после встречи со специалистами Роспотребнадзора. Также Соколов посоветовал не думать о том, что экономический форум может быть отменен: система во всей стране готовится к проведению этого мероприятия.

Напомним, что форум пройдет в начале июня.

Ранее мы писали, что сотрудники ПМЭФ уйдут на карантин на две недели.

Фото: vk.com/expoforum_spb