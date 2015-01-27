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Сотрудники ПМЭФ уйдут на карантин на две недели
Сегодня, 18:51
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smirenny

Сотрудники ПМЭФ уйдут на карантин на две недели

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Международный экономический форум отменили в прошлом году из-за пандемии.

В понедельник, 5 апреля, издание "Фонтанка" сообщила об обязательной обсервации сотрудников, которые будут работать на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Издание сослалось на письмо, полученное организациями, занятыми в подготовке и обеспечении мероприятий форума.

Так, компании просят предоставить список пофамильно тех, кто будет посещать санитарную зону. В нее вошли помещения, отведенные под пленарное заседание ПМЭФ. Как правило в нем участвует президент России Владимир Путин. Помимо этого в зону вошли и протокольные помещения, которые будут заняты всего один день.

В этом году ПМЭФ пройдут со 2 по 5 июня. 

Ранее мы писали, что эксперты оценили положение отельеров перед ПМЭФ и Евро в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, обсервация, пмэф
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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