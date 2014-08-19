Эксперты оценили положение отельеров перед ПМЭФ и Евро в Петербурге

Один из экспретов выразил мнение, что уровень сервиса может ухудшиться.

В 2021 году в Петербурге пройдут крупные международные мероприятия, в частности экономический форум и Чемпионат Европы по футболу. "Невские Новости" узнали, насколько готов к этому гостиничный бизнес.

По словам главы Комиссии отельеров Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ Эдуарда Демидова, новые объекты открываться не будут. Гостиниц, которые есть сейчас, к ПМЭФ и Евро-2020 более чем достаточно. Тем более, эксперт сомневается, что к лету откроют границы. В гостиничном бизнесе будет конкуренция, все будут бороться за клиентов. Участвовать в этом постараются и хостелы, которые могут быть реанимированы.

По информации председателя комитета по туризму Санкт-Петербургского отделения ОПОРЫ РОССИИ, сооснователя сети отелей и гостевых квартир Sokroma Group Дарьи Ковалевской, новые объекты все же могут появиться. Это апарт-отели, которые, возможно, успеют запустить к сезону. На рынке появились новые игроки, уровень сервиса которых только предстоит оценить. В целом эксперт отметила, что количество туристов в Петербурге растет. Прежде всего для гостей важна безопасность, в связи с этим хостелам придется постараться, чтобы убедить клиентов в том, что они могут предоставить соответствующие услуги. Чтобы обратить на себя внимание, отельеры могут снизить цены, но, как следствие, от этого ухудшится и уровень сервиса.

Фото: Piter.TV