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В Ботаническом саду зацвела сакура
Сегодня, 13:54
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smirenny

В Ботаническом саду зацвела сакура

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Сегодня бутоны раскрылись на 40%.

Днем во вторник, 11 мая, Ботанический сад БИН РАН на Аптекарском острове в Петербурге объявил в соцсетях о начале цветения сакуры.

Бутоны раскрылись на 35-40%, а пик цветения ожидают в выходные дни – как раз на время фестиваля любования сакурой "Сакура мацури", отметили в Ботаническом саду. 

Отмечается, что подходить вплотную запрещено, а любоваться цветением деревьев нужно издалека, не уходя с дорожки.

Ранее мы писали, что фотограф из Петербурга поделился снимками огромной хищной птицы.

Фото: vk.com/botsad_spb

Теги: ботанический сад, сакура
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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