В Ботаническом саду зацвела сакура

Сегодня бутоны раскрылись на 40%.

Днем во вторник, 11 мая, Ботанический сад БИН РАН на Аптекарском острове в Петербурге объявил в соцсетях о начале цветения сакуры.

Бутоны раскрылись на 35-40%, а пик цветения ожидают в выходные дни – как раз на время фестиваля любования сакурой "Сакура мацури", отметили в Ботаническом саду.

Отмечается, что подходить вплотную запрещено, а любоваться цветением деревьев нужно издалека, не уходя с дорожки.

Ранее мы писали, что фотограф из Петербурга поделился снимками огромной хищной птицы.

Фото: vk.com/botsad_spb