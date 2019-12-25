Фотограф из Петербурга поделился снимками огромной хищной птицы

Размах крыльев птицы может достигать 180 см.

Фотограф Антон Кубышкин заснял огромного хищника в Приморском районе Петербурга. Скопа пролетала над Финским заливом в поисках добычи. Сообщение об этом появилось в группе "Птицы СПб и России" утром 11 мая.

Скопа — хищная птица, относится к семейству скопиных. В длину она достигает 60 см, размах крыльев составляет 180 см. Птицы живут около 8-10 лет. Вес самок составляет до 2 кг, а самцов — 1,6 кг. В Петербурге хищников можно встретить на особо охраняемых природных территориях.

Птица включена в Красную книгу, а также охраняется на международном уровне.

Ранее в Петербурге на деревьях заметили гнёзда-варежки. Piter.TV показал, как они выглядят.

Фото: ВКонтакте / "Птицы СПб и России" / Антон Кубышкин