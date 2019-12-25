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Фотограф из Петербурга поделился снимками огромной хищной птицы
Сегодня, 10:58
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Фотограф из Петербурга поделился снимками огромной хищной птицы

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Размах крыльев птицы может достигать 180 см.

Фотограф Антон Кубышкин заснял огромного хищника в Приморском районе Петербурга. Скопа пролетала над Финским заливом в поисках добычи. Сообщение об этом появилось в группе "Птицы СПб и России" утром 11 мая.

Скопа — хищная птица, относится к семейству скопиных. В длину она достигает 60 см, размах крыльев составляет 180 см. Птицы живут около 8-10 лет. Вес самок составляет до 2 кг, а самцов — 1,6 кг. В Петербурге хищников можно встретить на особо охраняемых природных территориях.

Птица включена в Красную книгу, а также охраняется на международном уровне. 

Ранее в Петербурге на деревьях заметили гнёзда-варежки. Piter.TV показал, как они выглядят. 

Фото: ВКонтакте / "Птицы СПб и России" / Антон Кубышкин

Теги: птицы, скопа, фотограф, хищник
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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