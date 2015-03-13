Гнёзда-"варежки" на деревьях появились в Петербурге

Так свои гнезда "оформляют" птицы вида ремез обыкновенный.

Гнёзда-"варежки" на деревьях заметили в Петербурге. Снимками поделился биолог Павел Глазков в своей группе "Каждой твари по паре" в соцсети "ВКонтакте" в понедельник, 10 мая. Эта птица занесена в Красные книги Петербурга и Ленобласти.

Эксперт рассказал, что такие гнезда, напоминающие варежки, строят представители вида "ремез обыкновенный" – эта птица почти в два раза меньше воробья. Ее можно узнать "по угольно-чёрной маске вокруг глаз", отмечает Глазков.

Свои гнезда самцы этого вида обязательно строят на ветках берез или ив при помощи волокон тростника, травинок, листьев, животного и растительного пуха. На постройку такого гнезда у самца уходит около недели.

Ранее мы сообщали о том, что в Гатчинском районе сфотографировали редкую птицу из Красной книги.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре