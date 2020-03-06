В Гатчинском районе сфотографировали редкую птицу из Красной книги

Бердвотчер Дмитрий Михайлов заснял в Гатчинской области птиц из Красной книги Балтийского региона — турухтанов. Фотографиями он поделился на своей странице в "ВКонтакте", а также в группе "Птицы СПб и России" 8 мая.
Среди турухтанов можно встретиться особей с черной, охристой, а также белой шейкой и выдающимся клювом. В брачный период окрас меняется. Птицы сидели в траве.
Птицы из семейства бекасовых считаются потенциально уязвимым видом. Гнездится в южных пригородах Петербурга, на прибрежных заливных лугах Финского залива. Во время пролета держится преимущественно вдоль южного берега Финского залива и южного и юго-восточного побережья Ладожского озера.
Ранее Piter.TV рассказал о том, что самка дрозда показала, как нужно строить гнездо.
Фото: ВКонтакте / Дмитрий Михайлов (vk.com/id2565962)
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